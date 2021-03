Benjamin Biolay : inquiet, il fustige les décisions gouvernementales

Cela dure depuis un an. Le 17 mars dernier, les Français étaient soumis pour la première fois de leur vie au confinement. Un an après, 16 départements viennent à nouveau d'être placés en confinement. Une situation qui commence à peser sur le moral des Français, mais surtout des artistes. Depuis plusieurs mois maintenant, les salles de cinéma et de concert sont fermées et cela devient compliqué pour les artistes qui ne peuvent plus se produire sur scène. Et pourtant, ce n'est pas faute d'essayer. Ils sont nombreux à interpeller Roselyne Bachelot pour la faire changer d'avis. C'est le cas notamment de Pierre Niney qui, à plusieurs reprises, a fait savoir que le taux de contamination était beaucoup plus faible dans les salles de cinéma que dans les grandes surfaces.

"C'est une question de bon sens"

Mais malheureusement, Roselyne Bachelot qui vient d'être hospitalisée à cause de la Covid-19 n'a pas encore changé d'avis. Ce mercredi 24 mars, Benjamin Biolay a tenté une nouvelle fois de se faire entendre. Le chanteur vient de poster une photo sur son compte Instagram et a poussé un violent coup de gueule : "Festival debout ou annulé. C'est une question de bon sens. Entendez-nous et tâchez de nous répondre Emmanuel Macron. J'ai eu le malheur de parler du silence des autorités compétentes lors des victoires de la musique. Cela a déclenché l’ire de la ministre qui a passé une semaine à faire les médias pour dire combien j'avais tort" a-t-il écrit.

L'interprète de "Ma Peine" ajoute ensuite : "La même ministre qui fit une tournée dans les mêmes médias pour dire combien le cinéma français était obscène et son modèle obsolète (on vous voit venir les libéraux). On ne sous-estime pas la dangerosité du virus et nous sommes capables d'organiser cela dans le respect des gestes barrières. À moins que nous ayons la possibilité d'être vaccinés ce qui ne semble pas d'actualité".

Par J.F.