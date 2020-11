Benjamin Biolay : son avis bien tranché sur Michael Schumacher

Benjamin Biolay a sorti en juin dernier son album "Grand Prix", un titre très évocateur pour le chanteur fan de Formule 1. Même s'il a longtemps caché sa passion pour les sports automobiles, il assume désormais. Et il le revendique même ! En effet, ce samedi 14 novembre, Benjamin Biolay dévoilait son nouveau documentaire "Court-Circuit" dans lequel on suit le chanteur chez un disquaire, il raconte comment la conduite a inspiré les plus grands groupes. Il aborde aussi le sujet de la performance, mais également de la mort qui peut attendre chaque conducteur au tournant. Et ce dernier sujet, il connaît bien. En effet, Benjamin Biolay a dédié son dernier album "Grand Prix" au pilote de Formule 1, Jules Bianchi, décédé en 2014.

"j'aime pas les pilotes qui font des crasses"

Benjamin Biolay est comme tous les artistes privé de concert. Il a donc décidé d'organiser un concert live sur Canal+ de ce dernier album, suivi de la projection de son documentaire. À cette occasion, il a accordé une interview au Journal du Dimanche et fait quelques confidences sur cette passion qui l'anime. Benjamin Biolay qui a récemment taclé Michel Polnareff s'est confié sur Lewis Hamilton, meilleur pilote de sa génération, et en a profité pour envoyer une pique à Michael Schumacher, pilote emblématique que l'écurie Ferrari, gravement blessé lors d'un accident de ski à Méribel. "Hamilton, c'est un type complètement à part - on se demande s'il est Anglais ou Américain - qui vit dans une bulle - il est confiné depuis 35 ans".

Benjamin Biolay ajoute ensuite : "Quand il aura arrêté sa carrière, les gens réaliseront que ce qu'il a fait est invraisemblable. Pour moi, il a déjà dépassé Schumacher puisqu'il a plus de pôles et de victoires. Il faut le dire : c'est le plus fort. En plus, il est propre. Moi, je n'aime pas les pilotes qui font des crasses comme Schumacher en a faites."

Par J.F.