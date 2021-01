Benjamin Biolay : son tacle à Marlène Schiappa après les annonces du gouvernement

Cela fait plusieurs semaines maintenant que les artistes tirent la sonnette d'alarme. En effet, avec la crise sanitaire de la covid-19, leurs différentes activités sont mises à l'arrêt. Que ce soient les salles de cinémas, de théâtre ou de concert, ces établissements gardent portes closes alors que le taux de contamination y est très faible. C'est pour cette raison que de nombreuses personnalités tentent tant bien que mal d'interpeller le gouvernement à ce sujet. Il y a quelques semaines, c'est l'acteur Pierre Niney qui adressait un message à Roselyne Bachelot sur son compte Twitter : "Franchement c’est dur de se dire que tous les commerces, avions, trains et grandes surfaces de France peuvent accueillir du public... mais pas les cinémas et les théâtres qui ont fait tant d’efforts pour être des lieux irréprochables sanitairement…".

Le chanteur tacle marlène schiappa

Et ce jeudi 7 janvier, c'est Benjamin Biolay qui s'est une nouvelle fois agacé. Le chanteur a posté une nouvelle photo sur son compte Instagram afin de réagir aux annonces de Jean Castex. En effet, le Premier ministre a déclaré lors de sa conférence de presse que les salles de spectacles et les lieux culturels ne subiront pas d'assouplissements dans les jours à venir. Benjamin Biolay a donc posté une photo d'un enfant qui pose sous un bandeau "Concert annulé" qu'il a accompagné de la légende suivante, non sans humour : "Il va falloir tenir bon et se trouver des occupations . Si encore j'avais les cheveux suffisamment longs pour un lissage brésilien... Tenez-vous chaud si vous le pouvez. Belle soirée" en référence à la polémique de Marlène Schiappa et son lissage brésilien.

Par J.F.