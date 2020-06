Benjamin Biolay très inquiet sur l'avenir de sa profession

Le chanteur n'arrive plus à faire semblant. La pandémie qui a touché le monde entier a évidemment mis à mal plusieurs secteurs. Alors que celui de la restauration essaie tant bien que mal de sortir la tête de l'eau avec la réouverture des établissements, le monde de la musique n'est pas en bonne posture. Les rassemblements sont toujours interdits, ce qui empêche les concerts et les festivals de se tenir. Ces représentations en public font partie intégrante du métier de musicien, et sans cela, la profession est en danger. C'est pourquoi Benjamin Biolay, après avoir interpellé Franck Riester, a décidé de réagir dans les colonnes de l'Obs et tire la sonnette d'alarme.

"notre métier est en train de crever"

Celui qui est detesté par Cyril Hanouna explique qu'une morte lente du métier d'artiste est malheureusement en train de se produire : "J'en ai assez de ne pas pouvoir dire ce que je pense sans me faire incendier sous prétexte que je suis médiatisé. On est toujours considéré comme indécent quand on parle d'argent, mais tout le monde se fiche de savoir que notre métier est en train de crever. Si le public savait dans quelle détresse se trouvent les techniciens, il comprendrait qu'il n'y a rien d'indécent à réclamer du soutien."



Alors que son prochain album est prévu pour le 26 juin, l'avenir de ses concerts est encore vivement compromis, ce qui l'agace énormément. "On nous prend pour des millionnaires, c'est loin d'être le cas, a-t-il déploré. Ça devient compliqué, de vivre de la musique".

Par J.F.