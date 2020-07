Benjamin Keough : le petit-fils d'Elvis Presley est décédé

Près de quarante-trois ans après la mort d'Elvis Presley, le 16 août 1977, son petit-fils Benjamin Keough est décédé ce dimanche 12 juillet à Calabasas, en Californie, a indiqué à l'AFP le manager de la mère du jeune homme, Lisa Marie Presley, Agé de 27 ans, Benjamin Keough se serait suicidé avec un coup de feu, selon le site TMZ. De son côté, le manager Roger Widynowski n'a pas expliqué les causes du décès. Dans une déclaration transmise à l'AFP, il est écrit que la mère de Benjamin Keough, Lisa Marie Presley, "est complètement effondrée, inconsolable et dévastée, mais elle essaye de tenir bon pour ses jumelles de 11 ans et sa fille aînée, Riley". "Elle adorait ce garçon. Il était l’amour de sa vie", est-il ajouté. Unique fils de Lisa Marie Presley, Benjamin Keough laisse derrière lui ses trois soeurs, l'actrice Riley Keough âgée de 31 ans, et ses sœurs jumelles de 11 ans, Harper Vivienne Ann et Finley Aaron Love Lockwood.

Une ressemblance frappante avec Elvis Presley

Comme Elvis Presley, le fils de Lisa Marie Presley et de Danny Keough était un musicien. Mais le jeune homme très peu apparu en public, n'avait pas partagé de musique depuis plus de dix ans. A l'époque, une offre de 5 millions de dollars lui aurait été proposée pour enregistrer cinq albums, selon le quotidien britannique Daily Mail. Si Benjamin Keough s'était peu exposé, sa ressemblance avec son grand-père n'avait pas échappé. "Ben ressemble tellement à Elvis", confiait Lisa Marie Presley en 2012. "Il était à l’Opry [show télévisé, ndlr] et il attirait toute l’attention en coulisses. Tout le monde lui tournait autour, le regardait. Tout le monde lui demandait une photo parce que c’est tellement étrange. Parfois, je suis bouleversée quand je le regarde", racontait la fille d'Elvis Presley.

Par Marie Merlet