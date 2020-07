Benjamin Keough : Les causes de la mort du petit-fils d’Elvis Presley révélées

La famille d’Elvis Presley est en plein deuil depuis quelques jours. Le dimanche 12 juillet dernier, Benjamin Keough, le fils de Lisa Marie Presley et petit-fils d’Elvis Presley, a été retrouvé mort à son domicile de Calabasas près de Los Angeles. Une tragédie pour sa mère : "Elle a le cœur totalement brisé, elle est inconsolable, totalement dévastée. Mais elle essaye de rester forte pour ses jumeaux de onze ans et sa fille aînée Riley. Elle adorait son garçon. Il était l’amour de sa vie", a confié le manager de Lisa Marie Presley. Selon les éléments de l’enquête, la petite-amie de Benjamin Keough était présente au moment du drame : "Elle n'arrêtait pas de jurer et de dire, 'Je n'y crois pas... Je n'arrive pas à croire qu'il se soit fait ça'. Elle a dit : 'La famille va me détester' et 'Ils vont me blâmer'. Je pense qu'elle se sentait coupable de ce qu'il s'est passé”, ont rapporté les enquêteurs.

La thèse du suicide confirmée

Quelques jours après la découverte du corps du jeune homme, les résultats des examens médicaux pratiqués sur le corps ont finalement été révélés. L’autopsie a finalement confirmé la thèse du suicide. Enfermé dans sa salle de bain, Benjamin Keough s’est tiré une balle dans la bouche avec un fusil de chasse. Une fin de vie qui rappelle celle de son grand-père. Le 16 août 1977, Elvis Presley avait été retrouvé mort dans sa salle de bain. Face à la nouvelle de la mort de benjamin Keough, son ex petite-amie s’est exprimée sur Instagram pour lui rendre un tendre hommage : "Benjamin Keough, TOI. Toujours heureux au soleil et dans l'eau. Et un rire qui a rendu tout le monde plus heureux. Tu as donné de l'amour à tous ceux qui en avaient besoin. Tu étais sage comme un homme de mille ans, mais idiot comme un enfant de 5 ans (...) Tu faisais les meilleures blagues et tu enfreignais toujours les règles. Tu étais ma personne préférée dès que je t'ai rencontré".

Par Alexia Felix