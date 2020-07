Benjamin Keough mort : Sa grand-mère, Priscilla Presley, brise le silence

La famille d’Elvis Presley est en plein deuil depuis plusieurs jours. Le 12 juillet dernier, Benjamin Keough, le petit-fils du célèbre chanteur disparu, s’est donné la mort par balle à son domicile à Calabasas en Californie. Et alors que les causes de la mort du jeune homme ont été révélées, sa soeur, la comédienne Riley Keough, a pris la parole sur Instagram il y a quelques jours : "Les matins sont les plus durs. J'oublie que tu es parti. Je ne peux pas pleurer à cause de la peur de ne jamais m'arrêter. C'est une douleur nouvelle pour moi. Toi. Il n'y a pas de mots pour toi. Un ange est la chose la plus proche à laquelle je puisse penser. Une lumière pure. Petit frère. Meilleur ami. Homme sauvage. Intellectuel. Témoin de ma vie. Âme sœur. Protecteur. Trop sensible pour ce monde difficile. Je n'arrive pas à croire que tu m'ai laissé. Pas toi, mon doux Ben. N'importe qui, mais pas toi. J'imagine que c'est ça avoir le cœur brisé. J'espère que nous nous reverrons". Et après ce texte bouleversant, c’est la grand-mère de Benjamin Keough qui est sortie du silence.

"Ce sont des jours les plus sombres de la vie de ma famille"

Priscilla Presley, ex-femme d’Elvis Presley, a partagé un texte sur Facebook en évoquant pour la première fois le suicide de son petit-fils : "Ce sont certains des jours les plus sombres de la vie de ma famille. Le choc de la perte de Ben a été dévastateur. Essayer de rassembler toutes les pièces de toutes les possibilités de pourquoi il a fait ça a pénétré mon âme. Chaque jour, je me réveille, je prie pour que ça s'améliore. Puis, je pense à ma fille, Lisa Marie Presley, et à la douleur qu'elle endure, car elle était une mère dévouée. Le père de Ben, Danny, qui est complètement perdu, car Ben était son fils unique. Riley, si aimante et si proche de lui ; Harper et Finely, qui adoraient Ben. Navaronne, qui lutte profondément contre sa perte et sa mort. Reposes en paix Ben, tu étais aimé".

Par Alexia Felix