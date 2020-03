Bernard-Henri Lévy : Arielle Dombasle et Nicolas Ker livrent une drôle d’anecdote (exclu vidéo)

Arielle Dombasle renouvelle sa collaboration avec le chanteur Nicolas Ker. Deux ans après l’album "La Rivière Atlantique" et le film "Alien Crystal Palace", le duo revient avec un nouvel opus baptisé "Empire". Les deux artistes continuent ainsi leur voyage musical entamé il y a quatre ans environ. Invitée de l’émission "L’Instant de Luxe" sur Non Stop People ce lundi, Arielle Dombasle est d’ailleurs venue accompagnée de Nicolas Ker. Et elle ne tarit pas d’éloge sur le musicien indiquant ainsi que celui-ci lui a fait découvrir une grande partie des plus grands rockeurs. Évoquant leur amitié, Nicolas Ker révèle que leur "relation est très étrange". "J’adore Bernard-Heni [Lévy, le mari d’Arielle Dombasle ndlr]. C’est quelqu’un que j’aime beaucoup beaucoup et dont j’avais lu des livres avant de le connaître", confie le chanteur de Poni Hoax.

Le philosophe est marié à Arielle Dombasle

Le trio parle-t-il musique quand il se réunit ? "Non, car Bernard-Henri n’aime pas trop la musique", répond Nicolas Ker. "Avec Bernard-Henri, on parle plus sur le Cambodge, ce que j’ai vécu, les bombardements. Des conneries du genre", indique l’artiste. Né d’un père français et d’une mère issue de l’aristocratie cambodgienne, Nicolas Ker est né en 1970 à Phnom Penh. Le jeune Nicolas a quatre ans quand il voit sa famille maternelle se faire exterminer par les forces armées de Pol Pot, les Khmers rouges, venues renverser le régime militaire de Lon Nol. Le futur musicien et ses parents sont évacués par l’ambassade de France et le jeune garçon grandit entre Le Caire, Istanbul et La Réunion avant d’arriver en France à l’âge de 16 ans comme le racontent Les Inrocks. L’album "Empire" sortira le 24 avril 2020.

Par Ambre L