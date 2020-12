Beyoncé et Jay-Z : leur fille Blue Ivy, devient l'une des plus jeunes nommées aux Grammy Awards

Dans la famille Carter, tous les membres sont visiblement destinés à connaître la gloire ! En novembre denier, la liste des nommés aux Grammy Awards a été dévoilée. Et si Blue Ivy, la fille de Beyoncé et Jay-Z n'y figurait pas, elle vient finalement d'être ajoutée et apparaît désormais dans la liste des contributeurs du titre Brown Skin Girl de sa mère Beyoncé, nommé dans la catégorie "Meilleure Vidéo".



Un ajout qui permet à la fillette de 8 ans de devenir l’une des plus jeunes nommées dans l'histoire des Grammy Awards ! La petite fille n'est pas la seule car comme l'a rappelé le site spécialisé Rolling Stone, Leah Peasall, des Peasall Sister, avait elle aussi 8 ans lorsqu'elle a été nommée et a remporté le titre d'Album de l'Année en 2000, pour sa participation à la bande-originale du film "O Brother, Where Art Thou?".

Blue Ivy sur les traces de sa célèbre maman

En février dernier, lors des NAACP Image Awards, la grande soeur des jumeaux Rumi et Sir avait remporté son tout premier prix pour cette même chanson. Celle-ci est issue de la bande-originale du film Le Roi Lion. En plus de chanter dessus, et en est également créditée en tant que co-auteure. En juillet 2019, ce morceau avait également permis à Blue Ivy de faire son entrée à la 76e place du classement américain Billboard Hot 100.



Et si Blue Ivy devient l'une des plus jeunes nommées, sa maman Beyoncé est arrivée en tête des nominations pour les Grammy Awards 2021, avec neuf nominations. Sans surprise, la chanteuse de 39 ans s'incruste à nouveau dans les catégories les plus "importantes", à savoir "Chanson de l'année" et "Album de l'année".







Par E.S.