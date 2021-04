Bilal Hassani officialise son couple et présente son compagnon sur Instagram

C'est officiel, Bilal Hassani n'est plus un cœur à prendre. Le chanteur, qui a représenté la France à l'Eurovision en 2019, est d'ordinaire très discret concernant sa vie privée. En 2017, Bilal Hassani avait fait son coming-out publiquement via une vidéo postée sur Youtube. Néanmoins, ses fans auront dû patienter jusqu'en 2019 pour découvrir le visage de celui qui partageait sa vie à cette époque : un certain Nawfel. Cependant, leur histoire d'amour n'aura été qu'éphémère. En août 2020, le célèbre chanteur avait partagé une vidéo dans laquelle il évoquait son célibat... Mais cette période est bel et bien révolue. En effet, ce mercredi 21 avril, celui qui s'est présenté à la deuxième saison de "The Voice Kids" en 2015, a officialisé sa nouvelle relation et a présenté à tous ses abonnés son nouveau compagnon.

"We are dating"

Bilal Hassani nage dans le bonheur et a tenu à le faire savoir. La surprise a été la plus totale pour tous ses fans. Le chanteur a partagé sur son compte Instagram une photo de lui en compagnie de l'homme qui le comble de joie. "C’est officiel, we are dating", annonce-t-il en légende de cet adorable cliché, avant d'ajouter : "Nous pourrions le cacher, mais je me sens à l’aise sur les réseaux (et surtout avec vous) pour en parler publiquement." Bilal Hassani a voulu être sincère avec sa communauté et a précisé : "Cassem et moi, c’est une histoire née il y a peu de temps, mais nous sommes très heureux." Pour conclure, l'interprète de "Fais le vide" a écrit une phrase en anglais, dont voici la traduction : "J'espère que vous êtes tous contents pour moi parce que, de mon côté, je le suis sincèrement". Une belle histoire d'amour naissante et une annonce qui ont comblé de joie tous les abonnés du chanteur.

Par Solène Sab