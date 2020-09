Bilal Hassani victime de harcèlement scolaire, il lance un appel au gouvernement

Actuellement en pleine promotion de son nouveau single, intitulé "Tom", Bilal Hassani enchaîne les interviews. Après s’être rendu sur le plateau de "Touche pas à mon poste", où le chanteur a annoncé en exclusivité la date de sortie de son prochain album (6 novembre, ndlr), il était l’invité de la matinale de LCI ce samedi 19 septembre 2020. Durant son interview, l’interprète de "Fais le vide" est revenu sur des souvenirs douloureux de son enfance. Victime de harcèlement scolaire pendant de longues années, comme il l’explique dans sa chanson "Tom", Bilal Hassani a confié : "Je n'ai jamais caché le fait que j'ai été victime d'harcèlement scolaire. Jamais parce que je préfère en parler avec une sorte de fierté plutôt que de me cacher derrière…".

"J'aimerais travailler avec le ministère de l'Education nationale"

Le chanteur s’est dit "fier d'avoir survécu au harcèlement scolaire" et "fier de la personne" qu’il est devenu. "Ils n’ont pas gagné. Ceux qui voulaient me prouver dans la cour de récré que j’étais moins qu’eux, j’ai pu leur prouver que non", se réjouit Bilal Hassani avant d’avouer : "Lorsqu'on est persécuté, on est mis en silence et on a l'impression d'être seul au monde". L’artiste qui a représenté la France à l’Eurovision l’an dernier a profité de son passage sur LCI pour lancer un appel au gouvernement. "J'aimerais vraiment travailler avec le ministère de l'Education nationale. S'ils écoutent, j'aimerais vraiment faire une mission et intervenir dans des lycées. J'aimerais pouvoir créer des ateliers avec les jeunes. Si le ministère entend, je suis prêt à lancer des missions !", a déclaré Bilal Hassani.

Par Matilde A.