Bill Rieflin : le musicien de R.E.M. est mort à 59 ans

Le monde de la musique perd un grand talent. Célèbre batteur, Bill Rieflin est mort à 59 ans ce mardi 24 mars 2020 au Royaume-Uni. Le musicien a succombé à un cancer contre lequel il se battait depuis plusieurs années. Lors de sa riche carrière, il s'est notamment produit pour les groupes Ministry, Swans, Nine Inch Nails et King Crimson. Le fondateur de ce dernier groupe britannique, Robert Fripp, a annoncé la triste nouvelle sur Facebook. "Bill Rieflin s'est envolé de ce monde vers 18h50 au Royaume-Uni" Avant de continuer, comme il en va dans ses morceaux (de manière poétique et sophistiquée) : "Tracy nous a prévenus que ce jour était gris, et, alors que Bill s'envolait, les nuages se sont dissipés, et les cieux ont été bleus pendant une quinzaine de minutes. Vole bien, frère Bill ! Ma vie est infiniment plus riche depuis que je te connais".

"Un artiste merveilleux"

Des groupes auxquels Bill Rieflin a participé lui ont ensuite rendu hommage. "Aujourd'hui, nous avons perdu un artiste merveilleux, un être humain extraordinaire et une partie intégrante des développements et du succès de Ministry", a écrit le groupe de metal sur Twitter. En souvenir du batteur de R.E.M. de 2003 à 2011, le chanteur Michael Stipe s'est rappelé leur première rencontre. "Le souvenir que je garderai toujours remonte à de très nombreuses années, j'ai rencontré Bill dans un bar de policiers à Seattle, on s'est assis à une table un peu crasseuse, et on a bu du Scotch, on a écouté Birdland sur le jukebox dans un silence quasi religieux. Cette façon d'être si attentif à cette chanson, ça m'en a appris beaucoup sur comment ce serait de travailler avec lui, et c'est ce qui est à la genèse de notre collaboration, de créations magiques, et d'une longue, si longue amitié", a-t-il raconté sur le compte Instagram du groupe avec deux clichés de lui avec Bill Rieflin.

Par Marie Merlet