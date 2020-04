Bill Withers : le chanteur de "Ain't No Sunshine" est mort à 81 ans

Il était l'une des grandes voix de la soul américaine. Bill Withers s'est éteint ce vendredi 3 avril à l'âge de 81 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué. Le chanteur est mort à la suite de complications cardiaques. "Homme solitaire qui avait à cœur de se connecter au monde entier avec sa poésie et sa musique, il parlait honnêtement aux gens et les réunissait. Sa musique appartiendra au monde pour toujours", a déclaré sa famille "anéanti" dans un communiqué, rapporte The Guardian. Bill Withers qui avait mis fin à sa carrière dans les années 1980, était connu pour ses titres "Ain't No Sunshine", "Lovely Day", "Lean on me", ou encore "Just the Two of Us". Détenteur de trois Grammy Awards, le chanteur a ensuite vu ses tubes continuer à vivre dans le monde entier.

Un succès immédiat

"En cette période difficile, nous prions pour que sa musique offre réconfort et divertissement tandis que les fans tiennent fermement à leurs proches", ont assuré ses proches. De son premier enregistrement en 1971 qui fut un succès commercial, Bill Withers a enregistré au total neuf albums jusqu'en 1985. Michael Jackson, Aretha Franklin, Barbra Streisand et Paul McCartney ont notamment repris ses tubes. En 2005, il a été intronisé au sein du Songwriters Hall of Fame avant d'intégrer le Rock and Roll Hall of Fame en 2015. Originaire de l'Etat de Virginie, il ne se destinait pourtant pas à la musique. Pendant neuf ans, il a travaillé pour la marine de guerre des Etats-Unis avant de rejoindre les usines Ford de Los Angeles en 1967. Ses premiers pas dans la musique lui auront ouvert une nouvelle porte.

Par Marie Merlet