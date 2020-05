Biopic de Grégory Lemarchal : Nikos Aliagas en larmes sur le tournage

Le téléfilm "Pourquoi je vis" retrace la vie de Grégory Lemarchal disparu le 30 avril 2007, son combat contre la mucoviscidose, son enfance et, bien sûr, son parcours à la Star Academy. Le jeune homme surnommé "le Petiti Prince" est le vainqueur de la quatrième saison du télé-crochet musical. Bluffant, il remporte l’édition 2004 du programme face à Lucie Bernardoni. Pour les besoins du tournage, Nikos Aliagas jouait son propre rôle et s’est replongé dans ses souvenirs de l’époque non sans émotion. Comme il le confiait à Gala en février dernier, cela n’a pas été "un tournage comme les autres". Une expérience qu’il a racontée à Welcome Magazine Live mercredi 13 mai.

"On était tous en larmes"

"J’ai tourné une scène, une séquence importante dans ma vie, dans celle de Grégory et de sa famille. Celle où il gagne la Star Academy. C’était du mot-à-mot quasiment. C’était intense" confie l’animateur. Un moment bouleversant qui lui rappelle que Grégory Lemarchal est parti il y a 13 ans déjà, bien trop tôt. Nikos Aliagas se confie également sur la ressemblance troublante entre Mickael Lumière et le jeune chanteur. "Quand tu le vois arriver, c’est un choc. En plus il était humble, il ne jouait pas Grégory, il savait qu’il lui ressemblait. On était en larmes. On était tous en larmes" révèle le présentateur. Autre moment très intense, la scène où le vainqueur de l’émission reprend le titre "Pourquoi je vis, pourquoi je meurs". Nikos Aliagas n’a pu retenir ses larmes à cet instant.

Par Non Stop People TV