Biopic sur Johnny Hallyday : Laura Smet pas au courant, elle fait part de sa colère

La nouvelle avait fait le bonheur des internautes. Ce lundi 11 mai, nos confrères du Figaro annonçait qu’Olivier Marchal avait été choisi par Universal pour réaliser un biopic sur la vie de Johnny Hallyday : "J’ai dit banco. Ce sera une façon de lui rendre hommage. Nous partirons de ses 18 ans jusqu’à sa mort sans aborder les problèmes d’héritage. Johnny était un type adorable, charmant. Il a eu dix vies, il me touchait beaucoup. Il avait un talent fou", a expliqué Olivier Marchal. Mais alors que le réalisateur assurait que les proches de Johnny Hallyday allaient l’aider pour réaliser au mieux le film, Laeticia Hallyday a rapidement démenti l’information auprès de nos confrères de Gala. La veuve du rockeur disparu aurait affirmé ne pas avoir été informée du projet de biopic, et ne pas avoir donné son accord pour "mettre à disposition tout ce que Johnny gardait dans sa maison de Marnes-la-Coquette".

"Je suis stupéfaite"

Et Laeticia Hallyday n’est pas la seule à tenir ce discours. Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday, a pris la parole sur Instagram. Et à la surprise de ses abonnés, Laura Smet a révélé à son tour ne pas avoir été mise au courant du projet de biopic : "J’apprends dans la presse qu’un biopic sur mon père serait en préparation !! Je suis stupéfaite que l’on n’ait pas jugé utile de me prévenir ni de me consulter. Merci de respecter notre famille. Merci de respecter notre deuil". Visiblement en colère, Laura Smet a ainsi tenu à mettre les choses au clair. De son côté, David Hallyday n’a pas encore pris la parole sur cette affaire.

Par Alexia Felix