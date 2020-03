Black M ancien sans-abri, il se confie sur son passé difficile

Ces derniers mois, Black M enchaîne les confidences. D'ordinaire assez discret, le rappeur a accepté de se confier à Gala en septembre dernier sur son fils né prématuré avec des complications il y a 7 ans : "On a appris sur le tas car nous étions très jeunes .De plus, il est né prématuré avec des complications qui ont nécessité quatre mois de couveuse. Ç'a été une épreuve qui nous a encore plus soudés. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, on l'élève au feeling. On l'écoute surtout. J'ai la sensation qu'on grandit avec notre fils. Enfin davantage moi car Léa a vite compris son rôle de mère, c'est certainement l'instinct maternel". Et après des confidences sur son fils, c'est sur son passé difficile que Black M s'est confié.

"J'aime pas trop m'étaler là-dessus"

Lors d'un entretien avec La Provence ce vendredi 28 février, Black M a expliqué qu'il souhaitait dans son dernier album sensibiliser son public à la cause des sans-abri. Le rappeur français a ainsi confié qu'il a été lui-même sans domicile fixe dans le passé : "J'ai rencontré des gens de la Fondation Abbé Pierre il y a quelques années, et on est toujours en contact, cela m'est resté en tête. Moi-même, j'ai vécu dans la rue pendant trois mois quand j'étais tout jeune, on a été expulsé de notre logement. C'était compliqué. J'aime pas trop m'étaler là-dessus, mais c'est quelque chose que je connais. Comme l'album s'appelle Il était une fois, et que je raconte plein d'histoires, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle".

Par Alexia Felix