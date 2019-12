Black M : d'où vient son nom de scène ?

Trois ans après la sortie de son deuxième album "Éternel Insatisfait", Black M a fait son retour dans les bacs avec "Il était une fois". Ces derniers mois, il en a assuré la promotion dans les médias, notamment en se rendant sur le plateau de "Touche pas à mon poste" sur C8. Ce vendredi 27 décembre 2019, ses fans le retrouvent sur TF1 dans un numéro inédit de "L'Aventure Robinson". Une aventure au cours de laquelle il a fait équipe avec Julien Lepers, ancien animateur de "Questions pour un champion" sur France 3. "L'aventure robinson avec @jlepersofficiel le 27 déc le jour de mon anniv sur TF1 à 20h50. Je vous conseille de regarder... Bonnes fêtes à tous", a posté le rappeur sur sa page Instagram.

Avant eux, d'autres personnalités ont participé à cette émission présentée par Denis Brogniart et lancée en février 2018 sur TF1. Ainsi, Gims, Kendji Girac, Amir, Christine Bravo, Vincent Lagaf', Marine Lorphelin et plus récemment Tal et Jarry ont relevé le défi.

Un surnom peu commun

Avant de connaître le succès en solo, Black M - de son vrai nom Alpha Diallo - était membre des Sexion d'Assaut, groupe dont Gims faisait aussi partie. Mais d'où vient le nom de scène du rappeur ? Lors de son passage dans "Salut les terriens !" en 2017 sur C8, l'acolyte de Bigflo et Oli avait expliqué son origine. "C'est un grand de mon quartier, du 7e arrondissement, qui m'a donné le surnom de Black Mesrimes. Je me suis renseigné sur le personnage, Jacques Mesrine, et j'ai accroché à l'époque", confiait-il. Black Mesrimes est ainsi une contraction du nom de l'ennemi public numéro 1 et de sa passion pour les rimes.

Dans cette même interview, Black M avait accepté de revenir sur ce jour où il s'est fait expulser avec sa famille de son logement, sans aucune explication. "On ne leur a jamais donné une raison valable. Mais quand on regarde le quartier aujourd'hui, à mon avis, c'est qu'ils ne voulaient plus de blacks, je pense", disait-il.

