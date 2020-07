Black M et Léa Djadja ont une heureuse nouvelle à vous annoncer !

Black M a fait du chemin depuis Sexion D’Assaut ! Le chanteur enchaine les succès en solo, et gère sa vie d’artiste d’une main de maître. Côté vie privée, même s'il est beaucoup plus discret, on sait qu'il vit avec Léa Djadja, conseillère en image et maquilleuse professionnelle depuis 2009. Le couple a accueilli son premier enfant en 2012. Ce dernier est né prématuré comme ils l'ont confié à Gala. "On a appris sur le tas car nous étions très jeunes. De plus, il est né prématuré avec des complications qui ont nécessité quatre mois de couveuse. Ça a été une épreuve qui nous a encore plus soudés", déclarait à l'époque Léa Djadja. "C'est vrai. Quoi qu'il en soit, on l'élève au feeling. On l'écoute surtout. J'ai la sensation qu'on grandit avec notre fils. Enfin davantage moi car Léa a vite compris son rôle de mère, c'est certainement l'instinct maternel", avait ajouté le rappeur.

Une série de photos dans l'ombre d'un drap blanc

Mardi 28 juillet, le couple a officialisé la grossesse de Léa Djajda en postant plusieurs clichés sur Instagram. La femme de Black M a déjà un ventre très rond. Sur les photos, on voit un drap blanc tendu avec Isaac assis devant. Derrière, on devine l'ombre de Léa Djajda. La mise en scène est très poétique et réussie. "Derrière Alpha se cache de plus en plus de monde", a commenté Vianney. "Félicitations ! Future nièce ou neveu !?", a ajouté Barack Adama, ancien membre de Sexion d'Assaut. Bigflo de son côté est sous le charme des photos qu'il juge "incroyable". Quant à Maître Gims, il aimerait bien avoir un rôle à jouer et demande "Je suis le parrain ?"