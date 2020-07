Black M : Léa Djadja enceinte, elle se confie sur sa grossesse

En 2012, Black M et sa compagne Léa Djadja ont accueilli leur premier enfant. Malheureusement, cette grossesse à l’époque a été compliquée, et l’enfant est né prématuré : "On a appris sur le tas car nous étions très jeunes. De plus, il est né prématuré avec des complications qui ont nécessité quatre mois de couveuse. Ça a été une épreuve qui nous a encore plus soudés", avait confié la jeune femme à Gala, alors que Black M avait enchaîné : "C'est vrai. Quoi qu'il en soit, on l'élève au feeling. On l'écoute surtout. J'ai la sensation qu'on grandit avec notre fils. Enfin davantage moi car Léa a vite compris son rôle de mère, c'est certainement l'instinct maternel". Et ce mardi 28 juillet, le couple a annoncé une heureuse nouvelle puisque Léa Djadja est de nouveau enceinte. Sur Instagram, le rappeur a dévoilé une photo de sa compagne cachée par un drap blanc mettant en évidence son ventre bien rond. Et quelques heures après cette annonce, Léa Djadja a fait quelques confidences.

"Tout se porte bien pour le moment"

Toujours sur Instagram, la maquilleuse s’est confiée sur cette seconde grossesse alors qu’elle est déjà à 7 mois : "Oui certains d'entre vous s'en étaient doutés : j'ai laissé passer quelques messages avec mes problèmes de peau, la piscine, puis il a fallu que je trouve un sport plus doux que celui que je faisais actuellement. Plein de choses qui se sont passées et dont je n'ai pas pu vous parler, mais qui vont arriver prochainement. J'essaie de faire les choses le plus professionnellement possible pour ne pas que ça dérive dans trop d'intimité. Mais j'ai hâte de vous communiquer plein de choses. En tous cas je suis ravie qu'on puisse partager cette nouvelle ensemble. Tout se porte bien pour le moment. Je remercie la vie. Je rentre dans mon 7e mois de grossesse aujourd’hui".

Par Alexia Felix