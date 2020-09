Black M papa pour la deuxième fois : sa femme Léa Djadja a accouché !

Carnet rose. Le rappeur Black M vient d’annoncer une heureuse nouvelle sur son compte Instagram. Sa femme Léa Djadja a mis au monde une petite fille, prénommée Kiki. "Ma fille Kiki est bien arrivée", a publié Black M sur Instagram en légende d’une vidéo où on le voit tenir son enfant dans les bras. De son côté, Léa Djadja a également annoncé la nouvelle sur son Instagram, en story. "Merci au personnel soignant", écrit-elle avant de révéler un joli cliché de Black M avec son bébé dans les bras. Pour l’ancien membre de la Sexion d’Assaut, c’est la deuxième fois qu’il devient papa. Ensemble, Black M et Léa Djadja sont déjà les heureux parents d’un petit garçon prénommé Isaac, âgé de huit ans.

Une petite fille au prénom original !

C’est en juillet dernier que Black M et Léa Djadja ont levé le voile sur la deuxième grossesse de la jeune femme, conseillère en image et maquilleuse professionnelle. Mardi 28 juillet 2020, le couple a officialisé la grossesse de Léa Djajda en postant plusieurs clichés sur Instagram. La femme de Black M présentait déjà un ventre très rond. Pour cause, elle en était à son septième mois de grossesse, comme le confiait Léa Djadja sur Instagram quelques heures après avoir annoncé l'heureuse nouvelle. "Oui certains d'entre vous s'en étaient doutés : j'ai laissé passer quelques messages avec mes problèmes de peau, la piscine, puis il a fallu que je trouve un sport plus doux que celui que je faisais actuellement. Plein de choses qui se sont passées et dont je n'ai pas pu vous parler, mais qui vont arriver prochainement. J'essaie de faire les choses le plus professionnellement possible pour ne pas que ça dérive dans trop d'intimité. Mais j'ai hâte de vous communiquer plein de choses. En tous cas je suis ravie qu'on puisse partager cette nouvelle ensemble. Tout se porte bien pour le moment. Je remercie la vie. Je rentre dans mon 7e mois de grossesse aujourd’hui", écrivait-elle.

