Black M papa : ses confidences déchirantes sur la naissance prématurée de son fils

Rappeur adulé par toute une génération, Black M est aussi un papa comblé. Avec son épouse Léa Djadja, maquilleuse et conseillère en image connue des téléspectateurs de M6 pour avoir participé à "Incroyables Transformations", le chanteur a eu deux enfants. Son fils, Isaac, né en 2012 et sa fille Kiki, née l'an dernier. La naissance d'Isaac, Black M n'est pas près de l'oublier. Et pour cause, tout ne s'est pas déroulé comme le rappeur et sa femme l'auraient souhaité. Le 13 mars 2012, Isaac est né prématurément au sixième mois de grossesse. Les premiers jours du nouveau-né ont été douloureux pour ses parents.

"La naissance d'Isaac a été un choc"

L'ex-membre de Sexion d'Assaut en garde un souvenir poignant qu'il a accepté de raconter dans le dernier numéro de "Closer". "Sa naissance a été un choc, dit Black M. Il est né prématurément, à 6 mois de grossesse et pesait 900 g. Il a été réanimé plusieurs fois. Ma femme, Léa, et moi, on craignait qu'il ne survive pas". Fort heureusement, le petit garçon s'en est sorti. Il est aujourd'hui âgé de 9 ans et en fait voir de toutes les couleurs à ses parents. "Il a zéro séquelle mais, comme beaucoup de prématurés, il est hypersensible", confie Black M avant de conclure : "Quand il est content, il l'est extrêmement, quand il a un petit chagrin, il est profondément triste. Comme il l'exprime avec force, et est d'autant plus touchant et on est très proche de lui". De touchantes et déchirantes confessions sur un sujet que Black M n'évoque que très peu publiquement.

Par Matilde A.