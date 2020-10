Black M : sa femme Léa Djadja dévoile une photo craquante de leur bébé

En juillet dernier, Black M et sa femme Léa Djadja ont annoncé une heureuse nouvelle à leurs fans. En postant plusieurs clichés sur les réseaux sociaux, le rappeur et sa compagne ont levé le voile sur la deuxième grossesse de Léa Djadja. Déjà parents d’un petit Isaac, 8 ans, Black M et Léa Djadja attendaient, cette fois, une petite fille qui a pointé le bout de son nez en septembre. Prénommée Kiki, la fillette fait le bonheur de ses parents. D’ordinaire très discrets sur leur vie privée, Black M et Léa Djadja ont décidé de partager avec leurs fans un instant très mignon avec le nouveau-né.

"Vous faites de moi une mère épanouie"

Sur son compte Instagram, la conseillère en image et maquilleuse professionnelle a posté deux photographies craquantes de son bébé ce lundi 12 octobre 2020. Sur l’un de ces clichés, on distingue la main du petit Isaac posée sur la tête de sa petite soeur. En légende de ces deux photographies en noir et blanc, Léa Djadja fait une magnifique déclaration à ses enfants. "Mes merveilles, grâce à vous je connais la vraie définition du mot "comblée". Une satisfaction indescriptible remplie mon cœur. Je m’étonne encore de dire "mes" enfants... Quelle fierté, je suis tellement reconnaissante du don que j’ai reçu. Vous faites de moi une mère épanouie", écrit la compagne de Black M. Les commentaires élogieux ne se sont pas fait attendre. "Vous êtes magnifique Léa avec vos enfants", "Tellement d’amour dans ces photos", "Beaucoup de bonheur", "Magnifique", peut-on lire.

Par Matilde A.