Black M victime d'un léger accident sur le tournage de District Z, il dévoile sa blessure

En décembre dernier, TF1 lançait un nouveau jeu en prime-time animé par Denis Brogniart. Plusieurs numéros de "District Z", produits par Arthur, ont alors été diffusés sur la Une. Et malgré de lourdes critiques sur les réseaux sociaux de la part de téléspectateurs déçus, TF1 a signé pour une deuxième saison. Le tournage de la saison 2 a débuté lundi 7 juin 2021. Arthur a promis d'importants changements, comme la présence de beaucoup plus de zombies. Pour l'heure, deux émissions ont déjà été tournées avec des personnalités habituées des émissions d'Arthur. Camille Cerf, Virginie Hocq, Florent Peyre, Christophe Beaugrand et Edgar Yves ont participé au premier épisode tandis que Baptiste Lecaplain, Bruno Sanchez, Monsieur Poulpe et Inès Van Damme se sont prêtés au jeu pour le second.

"Une blessure de guerre"

Ce mercredi 9 juin 2021, une toute autre équipe composée de personnalités a participé au tournage de "District Z". Ainsi, Rayane Bensetti, Héloise Martin, Brahim Zaïbat, Black M et sa femme Léa Djadja ont tenté l'expérience. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour Black M. Le rappeur, ancien membre de la Sexion d'Assaut, a été victime d'un léger accident, comme il l'a révélé dans sa story Instagram. "2h20 du matin, toujours sur ce foutu tournage District Z. Mesdames et Messieurs, voilà, blessure de guerre", a-t-il déclaré dans une vidéo. Le rappeur dévoile le bandage qu'il porte à la main droite. Fort heureusement, plus de peur que de mal pour Black M. Sa femme Léa Djadja s'est d'ailleurs permise de s'amuser de la situation. "On n'est pas sorti indemne", s'est-elle moquée. Malgré cet accident, Black M a confié avoir pris beaucoup de plaisir à participer au jeu de TF1.

