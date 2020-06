Bob Sinclar : enfants, confinement, single… Il se livre (exclu vidéo)

Bob Sinclar a fait danser les Français confinés. Pendant 55 jours, le DJ proposait un set en direct de ses réseaux sociaux tous les jours de 14h à 15h. Des lives qui ont rencontré un franc succès et qui ont permis aux fans du musicien de redécouvrir certains de ses plus grands tubes. Un moyen pour le compositeur de "World, Hold on" de garder le lien et de s'investir dans la lutte contre le coronavirus. Pour Bob Sinclar, ce confinement a également été synonyme de retrouvailles en famille, lui qui se produit une centaine de fois par an à travers le monde. "Je ne suis pas souvent à la maison mais quand j’y suis on partage des bons moments. De la musique bien sûr. Ce n’est pas forcément la quantité qui compte, c’est la qualité", indique Christophe Le Friant de son vrai nom. "C’est parfois compliqué cette vie de clubber mais parfois je les emmène avec moi. Maintenant ils sont grands. Ils ont 20 et 16 ans", confie le DJ père de Paloma et Raphaël.

Le DJ a créé un nouveau single pendant le confinement

Quant au confinement en famille, Bob Sinclar révèle que cela a été "un vrai bonheur". "J’ai pu me poser, j’ai pu remettre le nez dans ma discothèque. Ca m’a permis de créer un nouveau single, de partager cette musique", indique le musicien dans sur Non Stop People. Le 10 mai dernier, jour de son anniversaire, le DJ en a profité pour dévoiler son tout nouveau single, créé pendant le confinement. Baptisé "I’m On My Way" l’opus est en featuring avec OMI. Bob Sinclar a également évoqué la reprise pour les DJ dont l'activité est à l'arrêt depuis plusieurs mois. Si les clubs à ciel ouvert peuvent enfin rouvrir, il espère que le reste suivra rapidement et que les discothèques pourront également rouvrir.

Par Non Stop People TV