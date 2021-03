Bobby Brown Jr. décédé : les causes de sa disparition dévoilées

Entre 1990 et 2006, Bobby Brown et Whitney Houston forment l’un des couples les plus suivis de la planète people. Ensemble, ils ont eu une fille prénommée Bobbi Kristina. Le couple sombre dans la drogue. Une addiction qui sera fatale à Whitney Houston, décédée en 2012 à l’âge de 48 ans. La chanteuse avait été retrouvée morte dans la baignoire de sa chambre d’hôtel après avoir ingéré un mélange de cocaïne et de médicaments. Trois ans après la disparition de la célèbre chanteuse, sa fille Bobbi Kristina décède dans les mêmes conditions. Retrouvée inconsciente dans sa baignoire à la suite d’une overdose, Bobbi Kristina passe six mois dans le coma avant de s’éteindre à l’âge de 22 ans. En 2020, Nick Gordon, le compagnon de Bobbi Kristina, meurt également des suites d’une overdose.

Bobby Brown Jr a succombé à une overdose

En novembre dernier, Bobby Brown connaissait un nouveau drame. Cinq après avoir perdu sa fille Bobbi Kristina, Bobby Brown perdait l’un de ses fils. En effet, le 18 novembre dernier, Bobby Brown Jr. nous quittait dans des circonstances floues. Le jeune homme âgé de 28 ans a été retrouvé mort chez lui à Los Angeles. Une triste nouvelle confirmée par le département de police de Los Angeles. Il était le fils de Bobby Brown et Kim Ward. Quatre mois après sa disparition, le rapport d’autopsie a révélé que Bobby Brown Jr. a succombé à une overdose de cocaïne, de fentanyl (analgésique opioïde) et d'alcool. Une information dévoilée par le site TMZ et le magazine "People".

Par Matilde A.