Bobby Brown : son fils Bobby Jr. est mort à 28 ans

C’est une nouvelle tragédie pour la famille de Bobby Brown. Mercredi 18 novembre, le magazine américain TMZ a annoncé le décès de Bobby Jr. Selon nos confrères, le jeune homme âgé de 28 ans a été retrouvé mort chez lui à Los Angeles. Une triste nouvelle confirmée par le département de police de Los Angeles, peut-on lire dans les colonnes de People. Pour l’heure, la piste criminelle a été écartée.

Bobby Brown doit à nouveau faire face au deuil. En juillet dernier, il rendait hommage à sa fille Bobbi Kristina. Née de son union tumultueuse avec Whitney Houston, la jeune femme s’est éteinte à l’âge de 22 ans en 2015. Comme sa mère, elle a été retrouvée inconsciente dans sa baignoire après avoir consommé des stupéfiants. Elle a été enterrée dans le New Jersey, au côté de la diva, décédée le 11 février 2012 à l'âge de 48 ans.

Bobby Jr. marchait dans les pas de Bobby Brown

"Il n'y a aucun moyen d'expliquer à quel point tu me manques tellement petite fille, tu restes dans mon cœur dans ma tête chaque jour que papa t'aime", a écrit le chanteur en juillet dernier à l'occasion du cinquième anniversaire de la mort de sa fille. Pour l’heure, le père de famille endeuillé ne s’est pas encore exprimé publiquement sur la disparition de son aîné, mais bon nombre de ses fans ont partagé leur peine via les réseaux sociaux. Sur Twitter, son frère Landon a partagé une photo en noir et blanc de Bobby Jr., sobrement légendée : “Je t’aime pour toujours King”.

Né en 1992 des amours de Bobby Brown et Kim Ward, Bobby Jr. faisait lui aussi du rap à l’instar de son célèbre père. En mars 2020, le jeune homme dévoilait son dernier single "Heart on Ice", avant d'annoncer la sortie du titre "Say Something" accompagné d’un clip. Sur son dernier post Instagram datant du 11 octobre 2020, ses fans se sont empressés d’écrire leur peine "Je t’aimerai pour toujours", "Dis-moi que ce n’est pas vrai", "Bobby, non ! Repose en paix", peut-on lire en parmi les nombreux commentaires.

