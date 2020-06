Bonnie Pointer : la chanteuse des Pointer Sisters est morte à 69 ans

Bonnie Pointer - membre fondatrice avec ses soeurs Anita, Ruth et June du célèbre groupe "Pointer Sisters" - est décédée à l'âge de 69 ans. L'annonce de sa mort a été faite lundi 8 juin sur le compte officiel du groupe. "C'est avec une infinie tristesse que nous nous devons d'annoncer aux fans des 'Pointer Sisters' que ma soeur Bonnie est morte ce matin (...) Elle était ma meilleure amie (...) Elle me manque déjà et je la reverrai un jour", a posté sa soeur Anita dans un communiqué.

Sur CNN, cette dernière s'est aussi exprimée. "Notre famille est dévastée. Au nom de mes soeurs et de toute notre famille, nous vous demandons de prier pour nous". Pour le moment, les causes de sa mort n'ont pas été dévoilées.

Le succès dans les années 70

La musique a bercé l'enfance de Bonnie Pointer et de ses trois soeurs. En effet, le quatuor avait commencé à pousser la chansonnette dans l'église de leur père, à Oakland. Puis dans les années 70, elles montent le groupe de pop et rhythm and blues "Pointer Sisters" avec lequel elles rencontrent le succès. Les titres "I'm so Excited" ou encore "Jump (For My Love)" ont marqué les esprits. Elles remportent leur premier Grammy Awards pour la chanson "Fairytale" en 1975. Puis Bonnie Pointer quitte le groupe au milieu des années 70 pour démarrer une carrière solo. Son plus grand succès : "Heaven Must Have Sent You" (1978).

À l'annonce de sa disparition, de nombreux hommages sur les réseaux sociaux lui ont été rendus. La célèbre chanteuse Gloria Gaynor a salué sa mémoire via un message posté sur Twitter. "Tellement peinée d'apprendre la mort de Bonnie des Pointer Sisters. Mes prières et mes condoléances les plus sincères pour sa famille, ses amis et ses fans. Je prie pour qu'ils trouvent la paix et que les doux souvenirs d'elle amènent le sourire sur leur visage plutôt que des larmes dans leurs yeux", a-t-elle posté.

Par Non Stop People TV