Booba atomise Kanye West, Drake et Jay-z en interview

S'il y a un artiste qui fait trembler tout le "rap game", c'est bien Booba. Connu pour sa franchise et son côté moqueur, le rappeur a, de nombreuses fois, déclaré la guerre à ses concurrents français. Dernièrement, le fait d'avoir relayé sur Instagram une vidéo intime d'un autre rappeur français lui a même valu d'être banni du célèbre réseau social.

Ce mardi 25 février, c'est à ses homologues américains que Booba a décidé de s'en prendre. Lors d'une interview accordée au magazine GQ, l'interprète de "Gotham" a en effet donné son avis sur trois grands rappeurs US. Kanye West est le premier à en prendre pour son grade : "Kanye, je déteste, humainement, musicalement, c'est tout ce que je ne supporte pas, ça fait dix ans qu'il a craqué. C'est un démon ce mec, c'est le règne du mensonge, de l'hypocrisie, du fake, c'est horrible. Sa meuf, elle a un cul comme ça, mais elle va te jurer sur la tête de sa fille qu'il est vrai. C'est incroyable d'être aussi nul. Et puis personne n'écoute sa musique ! Les gens écoutent une fois par curiosité, mais après ils arrêtent. Je l'ai vu en concert, le mec ne sait ni chanter ni rapper, il n'a pas de souffle, pas de coffre, c'est le néant.".

Drake et Jay-z vivement critiqués

Booba n'est pas non plus fan de Jay-z et de son dernier album en date "4:44" : "Le mec a tout l'argent qu'il veut pour faire un pur truc, avec les meilleurs producteurs prêts à lui faire des sons du futur, et il sort cet album insupportable ! Même pas foutu de trouver une seule instru qui tue, avec tout le budget qu'il a. Comment c'est possible ?" s'interroge le Duc.

Drake est le seul à ne pas être entièrement démoli par le célèbre rappeur français de 43 ans : "Il a un truc fake que je n'aime pas et sa musique plaît plus aux meufs qu'aux mecs, mais il faut reconnaître que c'est un génie pour les tubes. Il est au sommet des charts depuis dix ans, et ça, personne d'autre que lui n'y arrive."

Par E.S.