Booba : l’ancien patron du renseignement français lui lance un improbable défi

Les artistes s’engagent à leur façon pour lutter contre le coronavirus et faire respecter les mesures de confinement. Ainsi, Matthieu Chedid, Jean-Louis Aubert ou encore Patrick Bruel ont proposé des concerts live sur leurs réseaux sociaux. Confiné à Miami, Booba a également décidé de s’investir. Dimanche 29 mars, le rappeur a sorti une vidéo de prévention pour évoquer le coronavirus sur son compte Instagram. Dans sa nouvelle émission baptisée "Corona Time", le duc de Boulogne alerte sur la propagation de l’épidémie et tente de sensibiliser son public. Il apparaît que les mesures de confinement ne sont pas forcément respectées chez les jeunes. Invité d’Europe 1 ce mardi, Booba explique pourquoi il a décidé de lancer un tel projet. "On a tous un rôle à jouer, c’est un problème mondial. Le but, c’est d’utiliser mon following pour sensibiliser les gens, les inciter à rester chez eux", déclare l’artiste qui se dit "inquiet pour tout le monde".

Le passé compliqué du duc de Boulogne avec la police

L’équipe de la matinale d’Europe 1 avait réservé une petite surprise à Booba. Bernard Squarcini, l’ancien patron du renseignement français est intervenu pendant l’émission. Le rappeur l’avait déjà fait intervenir dans son émission de dimanche. Sur Europe 1, l’ancien flic a applaudi "le message pédagogique, clair et direct de l’artiste. Loin de son côté ‘rappeur rebelle’". Un échange cordial (voire amical ?) mais qui en restera probablement là. Invité à être en featuring sur le prochain album du duc de Boulogne, Bernard Squarcini a lancé un sacré défi à Booba en retour : que le rappeur se déguise en policier dans son prochain clip. "On en reparle", a conclu avec humour Booba. Pas sûr que l’artiste relève ce challenge.

Par Ambre L