Booba : Pierre Lescure réagit à sa reprise de France Gall, "Ça me fout une tristesse"

En mars dernier, Booba a fait son retour sur le devant de la scène avec un tout nouvel album baptisé "Ultra". Discret dans les médias, il avait fait une apparition remarquée dans "Touche pas à mon poste" sur C8 pour promouvoir son nouvel opus. En effet, confronté à Jean Messiha sur le plateau de Cyril Hanouna, le rappeur de 44 ans avait refusé de débattre avec lui sur différents sujets d'actualité.

En mai dernier, le Duc de Boulogne a fait parler de lui à deux reprises. La première fois, pour ses propos sur le Rassemblement national lors d'un entretien à France Inter. "Si on veut parler du Front National, c'est un parti qui ne devrait jamais exister. Pour moi, le Front National, c'est comme des nazis, je trouve pas ça normal qu'on puisse voter pour des nazis", lâchait-il. La seconde fois, pour son avis cash sur l'hymne des bleus par Youssoupha. Toujours sur France Inter, Booba déclarait : "Je ne sais pas qui l'a appelé pour faire un hymne. Vu que c'est pas un rappeur... Il est pas dans le top, ça fait longtemps qu'il n'a rien fait d'extraordinaire... Et la chanson n'est pas terrible du tout... C'est un coup d'épée dans l'eau".

"Mais pourquoi va-t-il abîmer la musique des autres..."

En ce début de semaine, Booba refait parler de lui, mais pour sa musique. Dimanche 13 juin 2021, il a posté sur les réseaux sociaux une vidéo de lui en train de reprendre l'un des célèbres titres de France Gall, "Ella, elle l'a". Dans un style bien à lui, le rappeur chantonne quelques paroles de la chanson sortie en 1987. Une prestation qui n'a pas manqué de faire réagir sur Twitter. "Doux Jésus. Laisse-la reposer en paix non ?" a posté une internaute. "Arrêtez de massacrer nos chansons françaises saperlipopette", a poursuivi un autre.

Le journaliste Pierre Lescure a lui aussi réagi. Et autant dire qu'il n'a pas non plus été séduit par cette reprise. "Le regard vide et le geste de la main pour dire que ça se passe dans la tête, des fois qu'on ne comprendrait pas bien. Mais pourquoi va-t-il abîmer la musique des autres... Celle de France Gall et Michel Berger, et celle de Fitzgerald du même coup... Ça me fout une tristesse", a-t-il posté.

Doux Jesus…



Laisse la reposer en paix nan? https://t.co/jyo9QAwGIk — Morgane Vittore (@VittoreMorgane) June 14, 2021

Le regard vide et la geste de la main pour dire que ça se passe dans la tête , des fois qu’on ne comprendrait pas bien.

Mais pourquoi va-t-il abîmer la musique des autres … celle de Gall et Berger , et celle de Fitzgerald du même coup … ça me fout une tristesse… https://t.co/bcfl3R3IPF — Pierre Lescure (@pierrelescure) June 14, 2021

Le massacre de la si belle chanson Ella, elle l'a commence par l'écriture du titre ! La regrettée France Gall reposait en paix jusqu'à ce jour... #FranceGall #Booba https://t.co/z3qY85eFpI pic.twitter.com/t8xK5OYKGZ — AlInvest (@AlInvestLT) June 13, 2021

Arrêtez de massacrer nos chansons françaises saperlipopette. #Booba #FranceGall — Anna Kamura (@AnnaKamuraX) June 14, 2021

Par Non Stop People TV