Booba porte plainte contre un animateur de radio pour diffamation

Décidément, Booba n’a pas que des amis. Le rappeur en a eu une nouvelle fois la preuve. Le 6 février dernier, lors de l’émission "After Rap" diffusée sur les ondes de Mouv’, l’animateur Yérim Sar a tenu des propos qui ont attisé la colère du Duc de Boulogne. L’animateur de Mouv’ critiquait la dernière chanson de Booba, intitulée "Ratpi World". Et il n’y a pas été de main morte ! "Je trouve qu’il y a des gens plus performants que lui dans ce registre donc je comprends les gens qui sont consternés, parce que si après 25 ans de carrière t’en es réduit à faire du JUL avec 4 ans de retard […] C’est un peu comme quand tu vois un grand-père qui se déguise en clown pour amuser ses petits-enfants. D’un côté t’as de la peine pour lui et d’un autre c’est pour la bonne cause […] C’est dur, la crise de la quarantaine", a estimé Yérim Sar.

Booba répond à son détracteur

Ce dernier poursuit en faisant allusion à des relations supposées que Booba aurait entretenu avec des mineures selon les dires de l’animateur. "Moi je préfère que ces rapports aux mineurs se limitent à la musique. Il y a déjà eu R. Kelly [actuellement en attente de son procès, le rappeur américain R. Kelly risque jusqu’à 20 ans de prison pour pornographie juvénile, ndlr] sur ce terrain-là, c’est pas la peine de rééditer, même si je sais qu’il admire beaucoup les Etats-Unis", a-t-il déclaré. Face à ces propos largement relayés sur Twitter, Booba a décidé de prendre la parole : "Sois là pour m’interviewer j’te promets j’te toucherai pas j’ai du sursis mais on pourra débattre comme des grands garçons". L’avocat de Booba a indiqué à BFM TV qu’une plainte a été déposée cette semaine pour "diffamation" et "injures publiques".

Par Matilde A.