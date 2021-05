Booba : Rassemblement National et nazis, sa comparaison qui va faire réagir

Booba est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Régulièrement en guerre contre d’autres rappeurs et même parfois des youtubeurs, Booba a décidé cette fois de s’attaquer au Rassemblement National. Invité sur France Inter ce jeudi 27 mai, le rappeur reste attentif à l’actualité en France bien qu’il vit désormais à Miami : "J’ai la wifi je vois tout. Si on veut parler du Front National, c’est un parti qui ne devrait jamais exister. Pour moi le Front National c’est comme des nazis, je trouve pas ça normal qu’on puisse voter pour des nazis. Jean-Marie Le Pen a torturé des Algériens. Sa fille, Marine Le Pen, c'est le même sang". Malgré tout, Booba l'affirme : "J’aime la France quoiqu’il arrive".

Booba se lâche

Au cours de cet entretien, Booba a également annoncé la sortie d’un nouvel album "Ultra" qui devrait être le dernier de sa carrière. Et malgré sa réussite, Booba avoue avoir aujourd’hui des doutes : "J’ai toujours cru en mon talent, je sais que j’ai quelque chose. Un don pour l’écriture et pour l’interprétation, le talent sans travail ça vaut rien, je travaille tout le temps, beaucoup. A 20 ans, je voulais la liberté et la liberté c’est l’argent, le moteur c’est la liberté et l’essence, c’est l’argent". Pour ses nouvelles chansons, Booba a décidé de mettre en lumière les rappeurs africains : "L'Afrique est un continent bourré de talent mais il manque de lumière, c’est là que je suis fier de moi, je suis plus fier de moi quand j’aide les autres que moi-même".

Par Alexia Felix