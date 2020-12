Booba : Rohff le remet à sa place après son clash contre un "compte fake"

Booba a eu une mauvaise surprise ce jeudi 17 septembre en découvrant que son compte Instagram avait été supprimé à la suite de violents messages à l’encontre de plusieurs artistes. Ainsi, Booba s’en est pris notamment à Rohff en diffusant des captures d’écran d’une conversation avec l’ex-femme du rappeur qu’elle accuse de violences. Un porte-parole de Facebook a confirmé au HuffPost la fermeture du compte de Booba : "En janvier, nous avons banni Booba d’Instagram pour avoir violé les standards de la communauté. Nous avons désormais aussi supprimé de façon permanente @boobaofficial, le compte fan de Booba géré par ses équipes, après avoir enfreint ces règles à plusieurs reprises". Mais malgré cette décision, Booba a décidé de poursuivre son clash avec Rohff.

"T’es tombé si bas ?"

Sur Twitter, Booba a voulu s’en prendre à Rohff une nouvelle fois en découvrant des messages le clashant : "ça sort quand ‘A.C.Miloud’ ? Le Kevin en question n’a pas de parents et n’avait pas de goûter à l’école. Il est moitié français moitié Serve il a 19 ans fait 1m90 pour 89 kilos. Pratique le Krav’manga depuis l’âge de 7 ans avec son père adoptif. Tu fais 1m72. Et tu es un lâche". Malheureusement pour Booba, le compte en question était tout simplement faux. Et en découvrant le message de Booba, Rohff a décidé de remettre en place son grand rival : "J’t’ai éteint sur Instagram et te revoilà sur Twitter en train de clasher un compte fake ? Et en plus t’envoies des pavés de ouf tu parles tout seul. T’es tombé si bas ? Prend un cacheton part en réhabilitation stabilise ta com ça va aller". Reste à attendre la réponse de Booba.

J't'ai éteint sur insta et te revoilà sur twitter en train de clasher un compte fake ? et en plus t'envoies des pavés de ouf tu parles tout seul #ErkElie t'es tombé si bas? prend un cacheton #Subutex part en #rehab stabilise ta com ca va aller #Ultrav pic.twitter.com/HyQgmDorIo — ROHFF (@rohff) December 18, 2020

Par Alexia Felix