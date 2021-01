Booba tacle Mister V et Squeezie : les YouTubeurs réagissent avec humour

Depuis quelques années maintenant, Booba fait partie des rappeurs français les plus emblématiques. En plus de ses nombreux succès et de sa longue carrière, le rappeur s'est fait connaître pour ses nombreux clashs. En effet, Booba n'a pas que des amis dans le monde de la musique. L'une de ses guerres les plus connues est sans aucun doute celle avec Kaaris. Les deux rappeurs se clashent depuis plusieurs années par titres interposés. Mais tout a dégénéré lorsqu'ils se sont croisés par hasard dans le duty-free de l'aéroport d'Orly. Cette rencontre a donné lieu à une bagarre générale entre les deux clans.

Les Youtubeurs ne se laissent pas faire !

Suite à cela, Booba et Kaaris avaient décidé de s'affronter lors d'un "octogone" mais après quelques semaines de teasing, tout a été annulé. Cela n'a toutefois pas calmé le rappeur. Ce mercredi 6 janvier, il a décidé de s'attaquer à une nouvelle cible, les YouTubeurs Mister V et Squeezie, qui se sont lancés dans le rap.

Celui qui a récemment été banni de Twitter déclare dans un message publié sur le réseau social: "Et ils seraient tous prêts à collaborer avec ces rappeurs imposteurs. Que ce soit Mister V ou Lahuiss ( j’le connais même pas ) oui V j’ai dis ton blaze tu en fais malheureusement partie amigo. Mais la piraterie est là. Ça va pas tarder. Au pire signalez-moi bande de quiches !”

Mister V a réagi en postant une photo d'un mème le concernant tandis que Squeezie s'est contenté de changer son nom Twitter en "Lahuiss".

Et ils seraient tous prêts à collaborer avec ces rappeurs imposteurs. Que ce soit Mister V ou lahuiss ( j’le connais même pas ) oui V j’ai dis ton blaze tu en fais malheureusement partie amigo. Mais la piraterie est là. Ça va pas tarder . Au pire signalez moi bande de quiches! pic.twitter.com/9JseHIT775 — Booba (@booba) January 5, 2021

ptdrrr regardez comment Squeezie il s’est renommé après le Tweet de Booba pic.twitter.com/jLitumGC8H — Lenny (@lenny_onair) January 5, 2021

