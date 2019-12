Booba vs Kaaris condamnés à payer plus de 45 000 euros d'amende après leur bagarre à Orly

Les conséquences de leur bagarre à l'aéroport d'Orly en août 2018 se payent aujourd'hui. Avec un certain coût. Déjà condamnés au pénal en octobre 2018, à dix-huit mois de prison avec sursis et 50 000 € d'amende pour "violences volontaire" et "vols en réunion", Booba et Kaaris écopent d'une nouvelle amende. Sur les intérêts demandés par les parties civiles, les deux rappeurs et leurs camarades ont été condamnés ce jeudi 19 décembre à verser plus de 45 000 euros d'amende, rapporte l'AFP. Une somme très inférieure aux 700 000 euros que la société exploitante des commerces leur avait réclamé au tribunal correctionnel de Créteil fin novembre.

Condamnés pour préjudice matériel

Suite à cette altercation et aux vidéos qui avaient fait le tour du monde, les conséquences médiatiques avaient été évoquées par l'avocat de la société, impactant sur la fréquentation de "la clientèle de luxe". Pour préjudice matériel, Booba et Kaaris doivent finalement verser près de 30 000 euros à la Société de distribution aéroportuaire détenant la boutique de duty-free où ils avaient causé des dégâts, et 5 500 euros à Aéroports de Paris en y ajoutant 10 000 euros pour préjudice en termes d'image. Les demandes de la Société de distribution sur la "perte de chiffre d'affaires" et le "préjudice moral des salariés" n'ont toutefois pas été retenues. L'avocat de Kaaris s'est félicité de cette décision et a assuré que son client "assumera sa responsabilité".

Par Marie Merlet