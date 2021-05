Brit Awards : Dua Lipa reine d'une soirée très féminine

Ce mardi 11 mai se déroulait la 41e édition des Brit Awards au stade londonien de l’O2 Arena en présence de 4 000 personnes non masquées mais testées. Et pour ce premier grand événement musical avec public au Royaume-Uni depuis la pandémie, c’est la chanteuse Dua Lipa qui a été la grande gagnante de la soirée en raflant deux titres, celui du "meilleur album britannique" et celui de "meilleure chanteuse". Grâce à son album "Future Nostalgia", Dua Lipa a réussi à battre les autres nommés, notamment la chanteuse Celeste, l’autrice compositrice Arlo Parks ainsi que le rappeur J Hus, seul homme en lice dans cette catégorie mixte. Par le passé, la cérémonie a été très critiquée pour des nominations très masculines, mais cette année, les catégories mixtes ont sacré presque uniquement des femmes.

Une vague de femmes au cours de la cérémonie

Ainsi, le titre de "meilleur espoir" a été remporté par la jeune chanteuse Arlo Parks, tandis que le groupe Little Mix est reparti avec la statuette du meilleur groupe britannique. La chanteuse Taylor Swift quant à elle a reçu le "global icon Brit Award", prix récompensant un artiste pour l’ensemble de sa carrière. Une véritable vague féminine qui a ravi la chanteuse Dua Lipa : "La dernière fois que j'étais ici pour accepter ce prix en 2018, j'ai dit que je voulais voir plus de femmes sur ces scènes. Je suis tellement fière que trois ans plus tard, ça soit le cas. C’est un vrai honneur de faire partie de cette vague de femmes dans la musique", a confié Dua Lipa en montant sur scène pour récupérer l’une de ses récompenses.

Cette année, la cérémonie a été repoussée à la mi-mai en raison du troisième confinement instauré au Royaume-Uni. Un délai qui a permis aux Brit Awards de devenir le tout premier évènement musical britannique à accueillir de nouveau un large public sans distanciation sociale, avec des tests pilotes menés par le gouvernement afin d'autoriser les événements de masse. Pour l’occasion, 2 500 travailleurs essentiels ont pu assister à la cérémonie. Et la chanteuse Dua Lipa a d’ailleurs dédié l’une de ses statuettes à l’un d’entre eux, l’infirmière britannique Elizabeth Anionwu. Elle a également invité le public à "applaudir massivement" les soignants.

Par Alexia Felix