Britney Spears atteinte de démence ? La chanteuse sort du silence

Dans les années 2000, Britney Spears a vécu des périodes difficiles. Mise dans la lumière dès son plus jeune âge, la chanteuse faisait la Une des journaux après son pétage de plomb dans un salon de coiffure. Le monde entier découvrait stupéfait Britney Spears le crâne rasé. C'est depuis cet incident que Britney Spears a été placée sous la tutelle de son père James Spears. Plus de 13 ans après, les fans de Britney Spears sont nombreux à s'inquiéter pour son état de santé. Ils ont lancé le mouvement #FreeBritney afin que la tutelle soit levée. Une procédure judiciaire est actuellement en cours pour modifier le régime de tutelle de Britney Spears. Cette dernière est d'ailleurs attendue au tribunal le mois prochain. L'audience aura lieu le 23 juin à 13H30 au palais de justice de Stanley Mosk à Los Angeles.

"Je pense que le monde est plus intéressé par le négatif"

Alors que James Spears a récemment fait savoir que la chanteuse souffrait de démence, raison pour laquelle ses finances sont gérés par son père, Britney Spears a décidé de prendre la parole ce lundi 3 mai 2021. C'est sur son compte Instagram que l'ex-compagne de Justin Timberlake a décidé de réagir à la sortie de nombreux documentaires sur sa vie. "Tant de documentaires sur moi cette année avec d’autres personnes qui parlent de ma vie ... que puis-je dire ... je suis profondément flattée !!!! Ces documentaires sont tellement hypocrites… ils critiquent les médias et font ensuite la même chose", a-t-elle déclaré avant d'ajouter : "Merde ... je ne vous connais pas tous mais je suis ravie de vous rappeler que même si j'ai eu des moments assez difficiles dans ma vie ... j'ai eu surtout des moments incroyables dans ma vie et malheureusement mes amis … Je pense que le monde est plus intéressé par le négatif. Pourquoi souligner les moments les plus négatifs et traumatisants de ma vie depuis toujours ????". Voilà qui a le mérite d'être clair !

Par Matilde A.