Britney Spears : Baby One More Time élu "meilleur premier single"

La chanteuse avait 17 ans quand elle a sorti le titre Baby One More Time issu de son premier album éponyme en 1999. Elle ne se doutait pas une seule seconde que ce titre allait la faire entrer dans l'Histoire. En effet, le succès a immédiatement été au rendez-vous puisque le single est resté 32 semaines en tête des charts. La carrière de Britney Spears, en guerre contre son ancien manager, était lancée. Vingt ans après, il cartonne toujours autant. Il n'est pas rare de voir une foule danser sur le refrain connu de tous "My loneliness is killing me (and I)…I must confess I still believe (still believe)…"

une belle consécration

Et ce titre est le titre de tous les records. C'est le cinquième single d'une artiste féminine le plus vendu sur la planète. Et c'est ce qui lui vaut sans doute cette nouvelle récompense : Baby One More Time vient d'être élu "plus grand premier single de tous les temps" par le prestigieux magazine Rolling Stone. Il qualifie le titre comme étant "un coup de tonnerre apocalyptique". Et ajoute ensuite qu'il "s'agit d'un manifeste pop qui annonce un nouveau son, une nouvelle ère, un nouveau siècle. Mais surtout, une nouvelle étoile."

Classée devant des monuments tels que I Want You Back des Jackson 5, en deuxième position suivi de Anarchy In the U.K des Sex Pistols. La jeune femme a réagi à cette très bonne nouvelle sur son compte Instagram. Britney Spears, victime d'un incendie dans sa salle de sport, a posté l'article du magazine qu'elle a légendé : "Numéro un ??? Merci beaucoup Rolling Stone, je suis honorée".

Number ONE ??!!? Thank you @RollingStone …. what an honor !!!!!! https://t.co/GnFH7Mqxjn — Britney Spears (@britneyspears) May 19, 2020

Par J.F.