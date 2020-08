Britney Spears : cette surprenante passion dévoilée à ses fans

La chanteuse a marqué le monde entier avec ses tubes, mais également ses frasques. Des incidents qui ont provoqué sa mise sous tutelle. C’est son père qui est devenu son tuteur légal en 2008. À 38 ans désormais et alors qu’elle s’est assagie, l’interprète de "Baby one more time" a demandé le 18 août dernier que son père ne soit plus son garant. Mais la demande a été rejetée et aucune modification de sa tutelle ne sera faite avant février 2021. Loin de s’abattre sur son sort, Britney Spears a tenu à partager avec ses abonnés sa passion et l’effet de surprise a eu lieu.

"Je médite avec tous les jours !"

"Ok… Vous pouvez dire que je suis bizarre si vous voulez, mais j’adore vraiment les cristaux et les pierres ! Pendant la pandémie, j’ai eu plus de temps pour moi, alors j’ai commencé ma collection de cristaux et j’en ai maintenant trente-trois !" C’est via Instagram que Britney Spears a partagé sa passion pour la lithothérapie, c’est-à-dire le soin par l’énergie des pierres. En légende d’une photo de sa collection de cristaux postée mardi 25 août, elle poursuit : "Elles sont stupéfiantes, je prie et je médite avec tous les jours !" Elle précise ensuite que ses prières varient et donne comme exemple que la veille de la publication elle a prié "pour avoir plus de confiance et d’élégance".

Britney Spears explique que cette passion lui vient de son enfance. "J’avais l’habitude de tenir une petite pierre dans ma poche quand j’étais nerveuse pour une interview pour me porter chance !" Puis elle ajoute profiter de cette période de confinement pour se "retrouver" et se tourner vers les choses qu’elle aimait dans sa jeunesse. "Quand j’étais petite, à chaque fois que j’allais dehors, je préférais rester sur l’allée pour regarder les jolies pierres plutôt que jouer". Certains internautes sont sceptiques. L’un d’eux estime qu’elle n’est pas à l’origine de ce post. "Pour celui qui a posté ça : nous n’arrêterons jamais de nous battre pour la liberté de Britney".

Par Valentine V.