Britney Spears en larmes au tribunal : première victoire face à son père

Première victoire pour Britney Spears. Cette nuit, la chanteuse sous tutelle depuis 13 ans, après une descente aux enfers très médiatisée, a eu l'accord de la juge de Los Angeles de faire appel à son propre avocat. Une énorme avancée pour Britney Spears qui a fêté la bonne nouvelle en faisant la roue sur Instagram. "On avance les gars... on avance", s'est-elle réjouie. C'est donc Mathew Rosengart, avocat de nombreuses stars d'Hollywood dont Sean Penn ou Steven Spielberg, qui représentera l'interprète de "Toxic". Il a d'ailleurs fait savoir à l'Agence France Presse son intention de déposer "dès que possible" une requête afin que Jamie Spears n'ait plus aucun contrôle sur les biens de sa célèbre fille.

Une "tutelle abusive" selon Britney Spears

Ce mercredi 14 juillet 2021, Britney Spears a pris la parole à l'audience par téléphone. L'ancienne compagne de Justin Timberlake a indiqué vouloir qu'une "enquête" soit menée contre son père, voire une "ordonnance de protection". En larmes, Britney Spears a demandé à la juge de mettre fin à cette "tutelle abusive". En plus de recevoir le soutien de nombreuses stars, dont son ex Justin Timberlake ou encore Madonna, Britney Spears peut compter sur ses nombreux fans. Ce mercredi, des centaines d'entre eux étaient réunies devant le tribunal de Los Angeles, mais aussi à New York, Washington, Phoenix, Londres, où ils ont organisé des rassemblements de soutien. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #FreeBritney (#LibérezBritney en français, ndlr) est de plus en plus utilisé. De son côté, Jamie Spears a fait savoir par le biais de son avocat qu'il ne se retirerait pas volontairement, "ayant été présent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au cours des 13 dernières années" pour sa fille.

Par Matilde A.