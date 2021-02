Britney Spears : Justin Timberlake lui présente des excuses sur Instagram 20 ans après leur rupture

En 1998, Britney Spears et Justin Timberlake débutent une histoire d’amour très médiatisée. Couple star de Disney Channel, les deux chanteurs sont sous le feu des projecteurs. Elle se fait surnommer la petite fiancée de l’Amérique et fait un carton avec ses tubes "Oops ! I dit it again", "Overprotected" ou encore "Baby one more time". Lui fait partie du boys band américain NSYNC. Mais voilà qu’en 2002, le groupe NSYNC se sépare. Cette année-là, Justin Timberlake et Britney Spears se séparent. Il lance sa carrière solo et décide de sortir "Cry me a river", chanson dans laquelle il accuse Britney Spears de l’avoir trompé. Pour les fans de la chanteuse, ces révélations sont fausses. Mais elles ne sont pas sans conséquence. Britney Spears perd son image de petite fille sage. Sa descente aux enfers commence.

"Je présente mes excuses à Britney Spears et à Janet Jackson"

Près de 20 ans plus tard, Justin Timberlake a présenté publiquement ses excuses à Britney Spears en postant un long message sur son compte Instagram. "Je suis désolé pour ces moments de ma vie où mes actes ont contribué au problème, où j’ai monopolisé la parole, où je ne me suis pas exprimé au nom de ce qui était juste. (...) Je sais que je n’ai pas été à la hauteur dans ces moments-là, comme dans beaucoup d’autres. Je présente mes excuses à Britney Spears et à Janet Jackson, parce que je les respecte et tiens à elles et que je sais que j’ai échoué. (...) Je sais que ces excuses ne sont qu’un premier pas et ne gomment pas le passé. Je veux prendre les responsabilités de mes propres erreurs. (...) Je porte une grande importance au bien-être des personnes que j’aime et que j’ai aimées. Je peux faire mieux et ferai mieux", écrit le mari de Jessica Biel ce vendredi 12 février 2021. Justin Timberlake présente également des excuses à Janet Jackson, à qui il avait arraché le bonnet de son soutien-gorge en 2004 lors de la demi-finale du Super Bowl. Cet incident avait choqué la planète entière.

Par Matilde A.