Britney Spears : pourquoi elle ne veut plus être sous la tutelle de son père

À 38 ans, Britney Spears est obligée de demander à son père James Spears la permission avant de faire quoi que ce soit. Shopping, sorties, achat immobilier, visites de ses fils à son domicile, mariage éventuel… Tous ses moindres faits et gestes doivent en effet être validés par son père. Cette étonnante situation est le résultat de la mise en place d’un contrat de curatelle édifié en 2008. Cette année-là, la chanteuse sortait en effet d’une sombre période marquée par un divorce houleux, une dépression et une pression médiatique, soit un état de santé mentale instable.

Dix ans après cette mise sous tutelle, Britney Spears souhaiterait modifier les termes de cet accord qui régit sa vie professionnelle et sa vie privée. Mardi 18 août 2020, son avocat Samuel Ingham a en effet demandé à la justice de retirer le nom du père de la chanteuse des papiers de curatelle pour à la place, nommer une tutrice professionnelle, Jodi Montgomery. Cette dénommée Jodi Montgomery gère déjà les affaires de Britney Spears de manière temporaire depuis environ un an, son père ayant eu des problèmes de santé.

Père et fille vont s'opposer face à un juge

Sur des documents officiels publiés par le site "The Blast", on peut lire que Britney Spears souhaiterait qu’une "société fiduciaire qualifiée tienne ce rôle" et qu’elle est "fortement opposée à ce que James revienne et continue d’être l’unique gestionnaire de ses biens et de ses intérêts". Autre point évoqué dans la requête : Britney Spears souhaiterait ne plus "performer" et ne plus s’investir dans sa carrière musicale pour le moment.

La chanteuse et son avocat ont expliqué qu’ils sont préparés à ce que James Spears "se batte agressivement" pour que cette procédure n’aboutisse pas. Le père de la chanteuse a en effet tout intérêt à gérer la vie de sa fille… et semble déterminé à garder la mainmise sur son quotidien. Une audience est prévue dans les prochains jours pour examiner l'affaire et trancher sur la situation. La décision de Britney Spears intervient alors que le mouvement #FreeBritney prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux. Des milliers de fans sont en effet unis pour démontrer à quel point la chanteuse est contrôlée contre son gré.

Par E.S.