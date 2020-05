Britney Spears provoque un incendie chez elle et s'explique

Britney Spears vit actuellement comme des millions de personnes en confinement. Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, la chanteuse et star américaine donne régulièrement de ses nouvelles sur Instagram. D’ailleurs, Britney Spears a révélé qu’elle vit actuellement sans son compagnon Sam Asghari : "Je suis en quarantaine depuis que je suis revenue en Louisiane, il y a des semaines. Ce qui veut dire que je n'ai toujours pas vu mon petit-ami et j'ai l'impression qu'une vie entière s'est déroulée depuis la dernière fois ! J'ai même perdu du poids tellement il me manque. Maintenant, tous mes pantalons et tous mes shorts me vont". Mais en plus de devoir attendre avant de pouvoir revoir son compagnon, Britney Spears a dû faire face à un incident domestique qui aurait pu très mal tourné.

"J’ai provoqué un incendie"

Toujours sur son compte Instagram, Britney Spears a révélé à ses abonnés avoir mis le feu accidentellement dans sa salle de sport privée : "C'était un accident. Mais oui... j'ai provoqué un incendie. J'ai ouvert la porte et découvert les flammes. BOOM !! Par chance, personne n'a été blessé. Malheureusement, maintenant, je n'ai plus que deux machines et un miroir. Mais ça pourrait être bien pire et j'en suis très heureuse. Je préfère faire mon sport dehors, de toute façon". Dans la vidéo qui montre les dégâts dans la pièce, Britney Spears explique : "Je ne suis pas venue ici depuis six mois. J'avais deux bougies ici et, bien, une chose en entraînant une autre... j'ai tout brûlé". Heureusement plus de peur que de mal pour Britney Spears.

Par Alexia Felix