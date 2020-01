Britney Spears : ses peintures bientôt mises à l'honneur dans une exposition en France

Ces derniers mois ne furent pas de tout repos pour Britney Spears. Si elle a réussi à opérer un retour sur scène retentissant après une descente aux enfers à la fin des années 2000, certains vieux démons ont ressurgi. En avril dernier, l’iconique interprète de "Baby one more Time" a été internée, fragilisée par de nombreux soucis concernant notamment ses relations parfois tendues avec son père. Ce dernier est régulièrement en proie à des problèmes de santé, ce qui préoccupe particulièrement Britney Spears. Alors, dès qu’elle le peut, la chanteuse se ressource près de ses deux fils, Sean et Jayden, et son compagnon Sam Asghari. Au fil du temps, Britney Spears s’est trouvée une toute autre passion que la chanson, et c’est plutôt étonnant !

Consécration pour Britney Spears

Sur son compte Instagram, Britney Spears a pris pour habitude de partager son quotidien avec ses fans, de ses séances de sport à… ses ateliers peinture ! Visiblement très attachée à cette activité, la chanteuse de 38 ans tend aujourd’hui à se vouer à une carrière dans l’art. Et il semblerait que ses efforts ne sont pas vains. En effet, la galerie occitane Sympa, située à Figeac, dans le Lot, a annoncé sa prochaine exposition autour des oeuvres de Britney Spears ! "Nous sommes ravis d’annoncer que nous allons ouvrir la première exposition solo de Britney Spears dans une galerie d’art contemporain le samedi 18 janvier 2020, de 18h à 21h" peut-on ainsi lire dans un communiqué posté sur le compte Instagram officiel de la galerie. Une nouvelle victoire pour Britney Spears qui peut désormais se vanter d’être une artiste accomplie !

Par Sarah M