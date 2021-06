Britney Spears : son ex Justin Timberlake la soutient dans sa demande de lever sa tutelle

C'est un témoignage bouleversant que Britney Spears a livré devant le tribunal de Los Angeles ce mercredi 23 juin 2021. Si la chanteuse de 39 ans a fait face à la justice, c'est pour lui demander de lever sa tutelle, en place depuis 2008. Elle avait été placée sous la tutelle de son père à la suite de troubles psychologiques. Aujourd'hui, elle dénonce une mesure "abusive" qui la prive de certaines libertés.

En effet, d'après ses déclarations, l'ex-femme de Kevin Federline n'est pas autorisée à tomber enceinte ni à se marier. Elle aurait été aussi contrainte à porter un stérilet comme contraceptif. "J'ai dit au monde que je suis heureuse et que je vais bien, mais je suis traumatisée. Je ne suis pas heureuse, je ne peux pas dormir. Je suis tellement en colère. Ça fait 13 ans et ça suffit", a-t-elle confié. Elle s'est aussi dite "choquée" et "déprimée", assurant "pleurer tous les jours".

"Personne ne devrait JAMAIS être retenu contre son gré"

Si Britney Spears a pu compter sur le soutien de ses fans, la chanteuse a aussi reçu des messages de bienveillance de la part de personnalités. En utilisant le hashtag mondialement connu #FreeBritney, Mariah Carey, Rose McGowan ou encore la chanteuse Brandy lui ont témoigné leur amitié via les réseaux sociaux. Justin Timberlake s'est lui aussi manifesté dans un long message posté sur Twitter et dans lequel il a pris sa défense.

"Indépendamment de notre passé, bon ou mauvais, et peu importe il y a combien de temps c'était... Ce qui lui arrive n'est tout simplement pas bien. Aucune femme ne devrait être empêchée de prendre des décisions concernant son propre corps. Personne ne devrait JAMAIS être retenu contre son gré... Ou avoir à demander la permission d'accéder à tout ce pour quoi il a travaillé si dur. Jess (NDRL, Jessica Biel, sa femme) et moi envoyons notre amour et notre soutien absolu à Britney pendant cette période. Nous espérons que les tribunaux et sa famille arrangeront les choses et la laisseront vivre comme elle souhaite", a écrit l'ex-petit ami de la chanteuse.

Par Non Stop People TV