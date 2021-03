Britney Spears sous tutelle : Son père accusé d’abus de pouvoir, il sort du silence

Ces dernières semaines, Britney Spears a eu la surprise de découvrir que certains hommes de sa vie ont décidé de se repentir. Ainsi, Justin Timberlake a présenté ses excuses à la chanteuse plus de 20 ans après leur rupture. A l’époque, le chanteur avait accusé Britney Spears de l’avoir trompé dans son tube "Cry me a river". Et visiblement, Justin Timberlake a décidé de se faire pardonner : "Je suis désolé pour ces moments de ma vie où mes actes ont contribué au problème, où j’ai monopolisé la parole, où je ne me suis pas exprimé au nom de ce qui était juste. (...) Je sais que je n’ai pas été à la hauteur dans ces moments-là, comme dans beaucoup d’autres. Je présente mes excuses à Britney Spears et à Janet Jackson, parce que je les respecte et tiens à elles et que je sais que j’ai échoué. (...) Je sais que ces excuses ne sont qu’un premier pas et ne gomment pas le passé. Je veux prendre les responsabilités de mes propres erreurs. (...) Je porte une grande importance au bien-être des personnes que j’aime et que j’ai aimées. Je peux faire mieux et ferai mieux".

Et après Justin Timberlake, c’est le père de Britney Spears qui a pris la parole. Depuis de nombreuses années, c’est Jamie Spears qui dirige les faits et gestes de sa fille après son craquage en 2007. Toutefois, le tuteur de la chanteuse est souvent sous le feu des critiques, notamment depuis la diffusion du documentaire "Framing Britney Spears" dans lequel Jamie Spears est accusé d’abuser de ses pouvoirs. Face aux critiques, le père de la chanteuse américaine est sorti du silence via un communiqué rédigé par son avocat et envoyé à CNN : "Il adorerait constater qu'elle n'a plus besoin de tuteur. Le fait qu'elle ait besoin ou non d'un substitut ne dépend que d'elle. Si elle veut en finir avec ce tutorat, elle peut toujours remplir une demande pour que ça se termine. Toute histoire a besoin d'un méchant, mais les gens se trompent. C'est l'histoire d'un père aimant, loyal et dévoué qui a sauvé sa fille d'une situation dangereuse pour sa propre vie. Jamie n'est pas en train de dire qu'il est un père parfait, ni qu'il mérite le titre de père de l'année. Comme tous les parents, il ne partage pas toujours les opinions de sa fille. Mais il sait que chaque décision qu'il a prise était dans son intérêt à elle".

Par Alexia Felix