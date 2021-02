C à vous : Camélia Jordana fait une étonnante confidence sur sa jeunesse

Ce mercredi 3 février, Camélia Jordana était présente sur le plateau de "C à vous". La jeune femme, au cœur de nombreuses polémiques ces derniers temps, est venue faire la promotion de son tout nouvel album, intitulé Facile X Fragile. Femme engagée, Camélia Jordana n'a pas sa langue dans sa poche et n'hésite pas à choquer son auditoire avec ses idées bien trempées. Récemment, elle s'est attirée les foudres de nombreuses personnes après avoir critiqué le féminisme de Brigitte Bardot et Catherine Deneuve. Dans les colonnes de Paris Match, Camélia Jordana a assuré : "Elles n’étaient pas le symbole du féminisme. Elles incarnaient LA femme parce qu'elles étaient des muses, l'antiféminisme par excellence". Cependant, ce vendredi 29 janvier, la chanteuse s'était défendue dans "Quotidien" : "Non j'ai pas du tout dit ça, j'ai jamais dit ça, de personne, je me permets pas de dire que les gens sont féministes ou ne sont pas féministes, je laisse les gens s'exprimer quant à leurs engagements et leur non-engagement, ça ne m'appartient absolument pas", avait-elle expliqué.

"J'étais mysogyne internalisée"

Dans "C à vous", présenté exceptionnellement par Ali Baddou depuis le début de la semaine, Camélia Jordana est revenue sur sa jeunesse, son combat pour le féminisme et son rapport avec les femmes."Moi, j'étais misogyne internalisée. J'ai grandi avec l'idée que chaque femme était une concurrente, une rivale, du coup, j'avais tendance à jalouser et à envier une femme qui était à un endroit où je n'arrivais pas à aller", a-t-elle confié avant de poursuivre : "Aujourd'hui c'est de la déconstruction ça me demande encore beaucoup de travail, plus j'y travaille et plus j'arrive à atteindre une grande joie quand je vois un succès d'une femme à un endroit que je trouve important." Des confidences qui ont étonnés les personnes présentes sur le plateau de "C à vous".

« Je ne regrette pas ce que je dis ! »@Camelia_Jordana, artiste libre #CàVous pic.twitter.com/SATO6KRxnZ — C à vous (@cavousf5) February 3, 2021

Par Solène Sab