C à Vous : Francis Cabrel ému par un message de Jacques Dutronc

Francis Cabrel se fait très discret dans les médias. Cela faisait plusieurs années que le chanteur n'avait pas fait d'interviews. Il était invité sur le plateau de "C à Vous" ce jeudi 15 octobre pour la sortie de son nouvel album "À l'aube revenant", cinq ans après le dernier "In extremis". Pendant ces cinq années le chanteur qui était présent aux obsèques de Dick River a écrit une chanson pour Jacques Dutronc. Ce dernier a tenu à lui adresser un message en direct. "Bonsoir Francis, surpris ? C’est normal, c’est une surprise" démarre-t-il. "Je tenais à te remercier de vive voix pour cette chanson que j’aime et je suis très touché. Tu es vraiment un maître chanteur magnifique. Il n’y en a pas beaucoup… N’oublie pas qu’un autre m’avait cité, c’était Jacques Brel, alors maintenant Cabrel, que dire de plus ?"

"je suis très très ému"

Un message qui n'a pas laissé insensible Francis Cabrel qui refuse de jouer au Bataclan, qui s'est montré très ému suite à la diffusion du magnéto. "Merci, merci, merci, je suis très très ému. J’ai réussi à lui faire passer la chanson par l’intermédiaire de Thomas [Dutronc, ndlr] que je connais bien. Mais c’est vrai qu’avec Jacques on s’est rencontrés qu’une seule fois deux minutes lors d’une émission de télé, et encore peut-être une minute trente. Il a entendu la chanson grâce à son fils, il m’avait répondu qu’il était flatté, que ça lui plaisait, mais je n’en savais pas plus". Pierre Lescure, journaliste dans l'émission a ensuite ajouté : "Tout à l’heure, après le message, il a rappelé pour dire : “Dites-bien à Francis qu’il a une invitation permanente en Corse”. Ce qui a eu l'air de ravir Francis Cabrel : "Ah beh super, je vous laisse, j’y vais !".

Par J.F.