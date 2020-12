C à Vous : Julien Doré revient sur son étonnante rencontre avec Laurent Gerra

Julien Doré fait beaucoup parler de lui en ce moment. L'artiste révélé par "La Nouvelle Star" vient de sortir son cinquième album "Aimée", en hommage à sa grand-mère. Interrogé par les équipes de "50min Inside", il s'était expliqué sur son choix de quitter Paris pour les Cévennes : "Être au coeur de la nature aujourd'hui, de vivre dans la zone où je suis né, de pouvoir y écrire mes chansons, c'est un équilibre qui est super sain pour moi. C'est vrai que ce monde-là, celui de la musique, je l'adore. Mais ce qu'il y a autour de ce monde-là, notamment les excès, la notoriété, tout ce rapport-là, c'est vrai que c'est plutôt des choses qui au fil du temps m'ont fait fuir parce que je sentais qu'elles pouvaient un peu m'abîmer". Suite à ce reportage, de nombreux internautes l'avaient qualifié de "drogué", des accusations qui ont doucement fait rire Julien Doré qui a décidé de répondre en dévoilant un extrait de son interview : "Si tu sais pas, ferme ta g*****. Vraiment". Une réponse qui a le mérite d'être claire.

une rencontre inoubliable

Invité sur le plateau de "C à Vous" ce mercredi 16 décembre aux côtés de Laurent Gerra, Julien Doré qui a récemment lancé une tombola pour soutenir les sinistrés de la tempête Alex, s'est confié sur leur étrange rencontre lors du tournage d'une émission en Italie. "J’ai vu Laurent qui était à une dizaine de mètres. J’étais avec deux de mes potes musiciens et on s’est dit : "Ça serait bien de boire un coup avec Laurent et d’aller lui dire ce qu’on pense". Il poursuit ensuite : "On s’approche timidement et on dit : "Laurent, Le doigt dans l’c**, bravo quoi !" Laurent m’a regardé presque avec de l’émotion. Il m’a dit : "Ah bon, t’aimes bien Le doigt dans l’c** ?" Une séquence qui a beaucoup fait rire Anne-Elisabeth Lemoine ainsi que Laurent Gerra qui a tenu à conclure : "Il faut quand même préciser que c’est un sketch et pas une activité".

Par J.F.