C à Vous : Julien Doré tacle Roselyne Bachelot et défend Clara Luciani

Julien Doré vient de sortir un nouvel album, "Aimée", le 4 septembre dernier. Et évidemment, le chanteur révélé par la Nouvelle Star espère être très bientôt de retour sur scène afin de présenter ce nouvel opus à tous ses fans. À l'instar de Clara Luciani. En août dernier, la jeune femme prenait son compte Instagram afin de s'adresser à Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Elle souhaitait avoir quelques réponses concernant le monde de la culture et du spectacle, particulièrement touchés par la crise du coronavirus. "Vous passez de bonnes vacances madame Roselyne Bachelot ? Parce que nous on a mal au bide et au cœur et on attend des réponses qui n’arrivent pas (...) Mon métier me manque, mon public me manque, et je pense à tous les travailleurs du monde du spectacle et je leur envoie tout mon soutien".



Début septembre, Roselyne Bachelot était invitée sur le plateau de C à Vous et en avait profité pour répondre à l'interprète de La Grenade : "Je trouve ça inutile ! Comme si je me tournais les pouces rue de Valois. Vous connaissez la vie des ministres... C'est... c’est mesquin !" avait-elle déclaré.

"j'ai trouvé ça extrêmement déplacé"

Une réponse qui n'a pas du tout convaincu Julien Doré. Le chanteur l'a fait savoir ce mercredi 30 septembre, sur le plateau de la même émission. "Je voyais Roselyne Bachelot réagir à Clara. Et j'étais assez étonné de la condescendance avec laquelle elle a coupé court en disant qu'elle trouvait la réaction de Clara un peu mesquine et en ponctuant d'un 'vous connaissez notre vie à nous les ministres ?' Ça s'est arrêté là".



Julien Doré va même plus loin en se disant "choqué" par les propos de la ministre de la Culture. "La réponse qu'elle a eue sur la réaction de Clara, j'ai trouvé ça extrêmement déplacé. Et ça fait partie d'un système politique qui a perdu de sa substance et qui a beaucoup de mal à embrayer sur des problèmes extrêmement préoccupants. Je pense avant tout à ceux qui nous entourent et qui pour le coup n'ont pas ces micros sur leur chemise pour pouvoir parler de leur situation. Et leur situation, en l'occurrence dans le monde du spectacle, est absolument dramatique (...). Je croise les doigts, mais avant ça, il faudra des réponses très très rapides."

Par J.F.